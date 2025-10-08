ناروتو يصل إلى الجزائر مع جامبو نودلي.. وقريباً في الأسواق!

إختتم مهرجان الجزائر الدولي للقصص المصورة (FIBDA) فعالياته، مخلفاً وراءه لحظات قوية ومفاجآت لا تُنسى.

من بين أبرز هذه اللحظات، الإعلان الذي أثار حماس الشباب :ناروتو، البطل الأسطوري في عالم المانغا اليابانية. يتعاون مع جامبو نودلي، العلامة المفضلة للشعريات سريعة التحضير لدى الجزائريين. نعم، لقد قرأتم جيداً: عالمان أسطوريان يتحدان ليقدما تجربة فريدة من نوعها!.

خلال المهرجان، أتيح للزوار أن يعيشوا رحلة إلى عالم “ناروتوشيبودن” في ديكور مستوحى من المانغا المعروف. مما أكد أن هذه الشراكة تتجاوز مجرد إشارة رمزية، بل إنها خطوة جريئة تدخل علامة محلية إلى قلب الثقافة الشعبية العالمية. بهدف واضح: تقديم تجربة أصيلة ومميزة للمستهلك الجزائري.

إصدار محدود سيحدث ضجة

بعد هذا الإعلان الحصري في FIBDA، استعدوا: إصدار جامبو نودلي “ناروتو شيبودن” سيصل قريباً إلى نقاط البيع في الجزائر. عبوات مميزة بتصميم مستوحى من ناروتو. مرخصة رسمياً من TV Tokyo، ومعتمدة من مالك الحقوق لضمان الأصالة الكاملة. إنها فرصة نادرة لعشاق المانغا ومحبي جامبو نودلي لخوض تجربة ملحمية… في أطباقهم!

لماذا كل هذا الحماس؟

ناروتو ليس مجرد شخصية، بل رمز للإصرار والصداقة والمغامرة. ومن خلال هذه الشراكة، تبني جامبو نودلي جسراً بين الثقافة اليابانية والحياة اليومية للجزائريين. لقاء ثقافي مميز، وصداه سيتجاوز حدود مهرجان FIBDA.

حول جامبو الجزائر

جامبو، 30 سنة بالقرب منكم!

منذ أكثر من 30 عاماً، ترافق جامبو العائلات الجزائرية في يومياتها المطبخية. ولدت من شغف عميق بالنكهات الأصيلة وروح المشاركة حول المائدة. وأصبحت مع مرور الأجيال علامة ثقة في مطابخ الأمس واليوم.