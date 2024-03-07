ناريمان دحلب تتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية “أكرا 2023”

نجحت المصارعة الجزائرية ناريمان دحلب، في التأهل إلى الدور النهائي من دورة الألعاب الإفريقية 2023، الجارية بالعاصمة الغانية أكرا.

وجاء تأهل المصارعة دحلب، إلى الدور النهائي، بعد تغلبها على المصارعة المغربية آية اسماعيل، في منافسة كاتا سيدات.

وتسعى المصارعة الجزائرية، ناريمان دحلب، لتحقيق أفضل نتيجة ضمن هذه الدورة الإفريقية، لتشريف الراية الوطنية.

يذكر أن فعاليات هذه الطبعة من دورة الألعاب الإفريقية 2023، والتي انطلقت في الثامن من شهر مارس الجاري، متواصلة إلى غاية الـ23 من ذات الشهر.