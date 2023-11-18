نارين بيوتي تتربع على عرش الترند بحفل خطوبة خيالي

خطفت اليوتيوبر السورية المعروفة بنارين بيوتي جميع الأضواء على مواقع التواصل الإجتماعي بالوطن العربي خلال الأيام الأخيرة، إنطلاقا من إعلان خطبتها إلى إقامة حفل الخطوبة الضخم.

وضجت مواقع التواصل، أمس، بصور وفيديوهات من خطوبة نارين بيوتي، والتي تعتبر أشهر يوتيوبر عربية مع المليونير رامي إلياس سامو.

وأقيم الحفل والذي تألقت فيه نارين بيوتي بالأزرق الملكي، في دبي بالإمارات العربية، بأحد أفخم الفنادق.

وأطلت نارين بيوتي بفستان باللون الأزرق الملكي مع تطريز باللون “البيج” لتتناسق مع بدلة خطيبها.

وشاركت نارين بيوتي، متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 ملايين على موقع إنستغرام، بتجهيزاتها للحفل.

ومن خلال الفيديوهات المتداولة ظهر أن الفنان اللبناني نادر الأتات هو من قام بإحياء حفل خطوبة نارين، ورقص العروسين معه خلال غنائه.

ومن بين المشاهير الذين حضروا حفل الخطوبة، الممثلة السورية ديمة بياعة، وزوجها أحمد الحلو.

وشاركت العروس نارين صورتها مع خطيبها عبر إنستغرام، معلقة “إلى الأبد”. ومن جانبه خطيب نارين شارك الصورة نفسها مع تعليق جاء فيه “الكوبل المفضل لديكما دخلا القفص الذهبي”.

وكانت نارين قد أعلنت خطوبتها من رامي، كما شاركت منذ أيام جمهورها عن أسباب عدم إعلانها الخبر في وقته. لتكشف أن الخطوبة تمّت قبل يوم واحد من بدء الأحداث الأليمة في غزة والتي تستمرّ حتى اليوم.

وشاركت نارين جمهورها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، مقطعاً تشويقياً من عرض طلب الموافقة الذي خطّط له خطيبها. والذي تضمّن أجواءً ساحرة، من المكان الذي تزيّن بطريقة مُبهرة إلى أدق تفاصيل الحدث.

ولاقى عرض طلب الموافقة بدوره، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.