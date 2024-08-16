“نارين بيوتي” تُعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ

أعلنت المؤثرة السورية المعوفة بـ”نارين بيوتي”، عن سبب تغيبها عن الظهور في الفترة الأخيرة كاشفة عن إصابتها بمرض في الدماغ.

وقالت “نارين بيوتي”، عبر صفحتها على أنستغرام، أنها كانت تعاني من تعب من فترة في جسمها. وبعد الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي تبين وجود شيء في الدماغ.

وعلقت على الصور التي نشرتها بالقول: “إكتشفنا أنه كان في عندي 3 نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة. وحاليًّا رح أخوض رحلة لمدة سنتين حتى أتابع مع الدكتور لنتأكد أنه ماله مرض مناعي. وإن شاء الله خير”.

ووجهت المؤثرة نصيحة إلى متابعيها قائلة: “إذا حسيتوا شي غلط بجسمكن لا تتجاهلوه. لأنه صدقوني جسمكم بيحكي معكن”.