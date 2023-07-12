ناسا: إنفجار مذهل لنجمين نيوترونين

رصد تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي إنفجارا “مذهلاً” لنجمين نيوترونين، بعد اصطدامهما في الفضاء. وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها التلسكوب التابع لوكالة “ناسا” لمراقبة هذا الحدث.

وفق موقع صحيفة بيزنس إنسايدر، يعرف هذا الإنفجار الكوني باسم (كيلونوفا)، ويحدث عندما يندمج نجمان نيوترونيان قبل انفجارهما. وهو يحدث سطوعا هائلا في الفضاء، وينتج عن الإنفجار أشعة غاما وموجة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية.

وهذا الإنفجار قوي للغاية، لدرجة أنه تنتج عنه المعادن الثقيلة مثل الذهب واليورانيوم. علما أنّ هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها “جيمس ويب”، أقوى تلسكوب في العالم

انفجارا من هذا النوع، مع العلم أنه تمّ رصد الحدث الأخير بوساطة تلسكوبات أخرى في الفضاء في مارس الماضي.

وقال موقع “سبيس” الذي يعنى بأخبار الفضاء إنّ “كيلونوفا” تشكّل المواقع التي يتم فيها إنتاج أثقل عناصر الكون. وتمكّن “جيمس ويب” بالفعل من رصد العناصر الثقيلة في الانفجار الأخير الذي وصفه الموقع بـ المذهل”.

وأشار الفريق الدولي، الذي نشر ورقة بحثية عن هذا الانفجار، إنه رصد أدلة على عنصر التيلوريوم الثقيل واللانثانيدات، والأخيرة سلسلة تتكون من 15 عنصرا أرضيا نادراً.