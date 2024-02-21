ناسا تبحث عن متطوعين للعيش مدة عام على المريخ

تقدم وكالة الفضاء الأمريكية لأربعة أشخاص فرصة المشاركة في تجربة تحاكي إقامة المستكشفين الأوائل على الكوكب الأحمر.

وتبحث وكالة ناسا عن أربعة متطوعين للعيش لمدة عام على الكوكب الأحمر. أو على الأقل على نسخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد منه حيث سيتم ضمان العزلة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

هذه النسخة طبق الأصل من بيئة المريخ، الموجودة في مركز ليندون جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس. هي جزء من برنامج تشابيا التابع لناسا، المصمم. للمساعدة في تطوير وتقييم الأنظمة التي سيستخدمها الجيل الأول من رواد الفضاء لزيارة المريخ. مهمات فضائية على نطاق جديد تمامًا ستبدأ في ثلاثينيات القرن الحالي.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية إن المتطوعين سيعيشون في موطن تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا تقريبًا يسمى Mars Dune Alpha. والذي سيحاكي تحديات مهمة إلى المريخ، “بما في ذلك محدودية الموارد، وتعطل المعدات. والتأخير في الاتصالات والضغوط البيئية الأخرى”.

خلال إقامتهم غير العادية، سيتعين على المتطوعين إجراء عمليات محاكاة للسير في الفضاء. والعمليات الروبوتية، وصيانة بيئتهم، ونمو المحاصيل على سطح المريخ، وفي هذه الحالة إعادة البناء بواسطة الكمبيوتر.

وكتبت الوكالة: “يجب أن يكون لدى المتقدمين رغبة قوية في مغامرات فريدة ومجزية. وأن يكونوا مهتمين بالمساهمة في عمل ناسا للتحضير لأول رحلة بشرية إلى المريخ”.

نظرًا للمهام المطلوبة، هناك ملفات تعريف معينة مطلوبة بشكل أكبر: يجب أن يكون أي شخص يتقدم. حاصلاً على شهادة جامعية في الهندسة أو الرياضيات أو العلوم البيولوجية أو الفيزيائية أو علوم الكمبيوتر. بالإضافة إلى خبرة جادة في هذه المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المشاركون أيضًا مواطنين أمريكيين أصحاء وغير مدخنين. أو مقيمين دائمين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا.

وسيتم الدفع لأولئك الذين يتم اختيارهم مقابل وقتهم، على الرغم من أن ناسا لم تعلن عن مبلغ المكافأة.