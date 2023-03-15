ناسا تلتقط “صورة نادرة” لنجم ضخم على وشك الإنفجار

أصدرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، صورة جديدة مذهلة تم التقاطها بواسطة تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، لنجم ضخم على وشك الإنفجار.

ووثق تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، أقوى مرصد فضائي على الإطلاق، مشهدا فريدا لنجم “وولف راييت” ( Wolf-Rayet)، أحد ألمع النجوم وأكبرها وأقصرها عمرا. وبفضل أدواته القوية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كشف التلسكوب تفاصيل لا مثيل لها عن نجم “وولف راييت 124” ( WR 124)، الذي يقع على بعد 15 ألف سنة ضوئية. كما يبلغ حجم النجم 30 ضعف كتلة الشمس، وقام حتى الآن بإطلاق مواد تعادل 10 “شموس”.

ويتكون الغبار الكوني عندما يبرد الغاز المقذوف ويسافر بعيدا عن النجم. ويمكن لتلسكوب جيمس ويب توثيق ذلك وهو يلمع في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

ويهتم علماء الفلك ببداية الغبار الكوني، لأنه يمكن أن ينجو من انفجار “مستعر أعظم” ويضاف إلى “كتلة الغبار” الإجمالي للكون.

و”المستعر الأعظم” هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث إنفجار نجمي هائل.