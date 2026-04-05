ناسا تنشر صوراً فضائية مذهلة لكوكب الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الصور الأولى للأرض التي التقطها رواد الفضاء الأربعة في مهمة “أرتميس 2” المتجهة إلى القمر.

ونشرت الوكالة أولى الصور التي التقطها الرواد إلى الأرض، من بينها صور لها وهي تمر أمام الشمس.

وأظهرت الصور، كوكب الأرض متألقاً كالياقوت ليلة الخميس الأخير.

وتعود آخر رحلة مأهولة إلى مدار القمر إلى برنامج “أبولو” إلى العام 1972.

ووصل رواد الفضاء الأربعة في رحلة “أرتميس 2” إلى منتصف الطريق بين الأرض والقمر، صباح اليوم السبت.

وسيواصلون الاقتراب منه تمهيدا للدوران حوله في الأيام المقبلة، في أول مهمة من هذا النوع منذ 53 سنة ونيّف.

وكتبت وكالة “ناسا” على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي: “أصبحنا في منتصف الطريق”.

وأظهرت بيانات التتبع أنّ المركبة “أوريون” التي تنقل الرواد الأربعة، أصبحت على مسافة 219 ألف كيلومتر من الأرض.

ويتعين قطع مسافة مماثلة للوصول إلى جوار القمر.

ويوثّق الرواد أوقاتهم في الفضاء بأنفسهم باستخدام هواتفهم الذكية وكاميراتهم، وتبث وكالة “ناسا” مشاهد مباشرة لهم.

وكانت الرحلة أقلعت من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأربعاء الماضي.

وأجرت المركبة الدفع الكبير اللازم للخروج من مدار الأرض الخميس، ثم اتجهت نحو مدار القمر.

وتعتمد هذه الرحلة آلية فيزيائية تُعرف بـ “العودة الحرة”، أي أنّ جاذبية القمر ستجذب المركبة لتدور حوله.

وستقذفها الجاذبية بعد ذلك باتجاه الأرض، ما يعني أن تغيير مسار الرحلة مستحيل. وعليه، لا يمكن للمركبة أن تعود إليها إلا بعد الدوران حول القمر.

وتهدف مهمة “أرتميس 2” التأكد من تمام الاستعدادات قبل عودة الأمريكيين إلى سطح القمر.

وهذه المرة، يتطلع رواد المركبة إلى إقامة قاعدة قمرية تمهيدا للرحلات المزمعة نحو كوكب المريخ.

