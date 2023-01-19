ناسا تُطلق أول رحلة لطائرة كهربائية في 2023

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بيل نيلسون، أنه من المقرر أن تقوم الطائرة الكهربائية X-57 بأول رحلة تجريبية في نهاية عام 2023 الجاري.

وأوضح نيلسون، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، أن هذه الطائرات ستكون صديقة للبيئة. وأكثر هدوءا من الطائرات التقليدية المستخدمة حاليا.

وأورد ذات المسؤول: “نحن نعمل على صنع طائرة تعمل بمحركات كهربائية. ونخطط لإطلاق أول رحلة لهذه الطائرة الكهربائية X-57 في العام الحالي. وستكون هذه الطائرة صديقة للبيئة وأكثر هدوءا وكفاءة من الطائرات المستخدمة حاليا”.

يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت عام 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية. وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت.