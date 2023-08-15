ناسا: شهر جويلية 2023 كان الأكثر حرارة منذ عام 1880

أفادت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” إن شهر جويلية الماضي. كان أكثر سخونة من أي شهر آخر في سجل درجات الحرارة العالمية، والذي يعود إلى عام 1880.

ووفقا للعلماء في معهد “جودارد” لدراسات الفضاء التابع لـوكالة “ناسا” كان شهر جويلية أكثر دفئا بمقدار 0.24 درجة مئوية. من أي شهر جويلية آخر في سجلات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن شهر جويلية 2023 كان “أكثر دفئا بمقدار 1.18 درجة مئوية من متوسط الشهر نفسه بين عامي 1951 و 1980”.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، أن أجزاء من أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وشبه جزيرة أنتاركتيكا. كانت ساخنة بشكل خاص، حيث شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية فوق المتوسط.

ومن جهته أوضح جافين شميدت مدير معهد “جودارد” لدراسات الفضاء قائلا “إن ارتفاع درجات الحرارة حول الأرض كان مدفوعا في المقام الأول بانبعاثات الغازات الدفيئة التي يسببها الإنسان”.