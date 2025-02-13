ناسدا: برنامج “أثر 70” سيكون خطة عمل سنة 2025

سيكون برنامج “أثر 70″، الذي أطلقته الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا). خطة عمل الوكالة لسنة 2025 من أجل ترسيخ الثقافة المقاولاتية. و استحداث مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

و يرتكز هذا البرنامج، الذي سمي “أثر 70” نسبة للأثر التي تتركها المؤسسة المصغرة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي. و نسبة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، على خمسة محاور تصب كلها في إطار تعزيز الفكر المقاولاتي. و توسيع النسيج المقاولاتي من المؤسسات المصغرة.

و تتعلق هذه المحاور الخمسة في الإدراك و الفكر الريادي و إنشاء المؤسسة المصغرة تطويرها وكذا التشغيل. و يعنى هذا البرنامج الطموح -حسب ذات المسؤول- تعزيز الفكر المقاولاتي. و ريادة الأعمال و الفكر الريادي لدى فئة الشباب حاملي المشاريع خاصة، مع العمل على تنمية قدراتهم. عن طريق التكوين و التدريب في مراكز تطوير المقاولاتية المستحدثة على مستوى الجامعات. والمؤسسات التكوينية.

كما سيعمل البرنامج على إنشاء المؤسسات وفق أولويات كل بلدية و ولاية حسب القطاعات الإستراتيجية بها. مع السعي إلى توسيعها لاستيعاب الشباب الباحث عن شغل, وفق ما أبرزه مندوش. مشيرا إلى أن “كل ذلك يصب في إطار خلق قيمة مضافة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل. على مستوى الاقتصاد المحلي والوطني”.