ناسدا تدعو المؤسسات المصغّرة لإيداع برامج الاستيراد عبر المنصة الرقمية

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن إطلاق عملية تسجيل لفائدة المؤسسات المصغّرة المستفيدة من جهاز الدعم، والراغبة. في ممارسة نشاط الاستيراد خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن العملية تتعلق بإلزامية التسجيل وإيداع البرنامج التقديري للاستيراد. بما يسمح بدراسة الاحتياجات الفعلية للمؤسسات وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحددت الهيئة تاريخ 26 فيفري 2026 كآخر أجل لإيداع البرامج التقديرية عبر المنصة الإلكترونية، داعية جميع أصحاب المشاريع المعنيين. إلى الالتزام بالآجال المحددة واستكمال الإجراءات المطلوبة تفاديًا لأي تأخير في دراسة ملفاتهم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي مرافقة المؤسسات المصغّرة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي. من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل متابعة الملفات، بما يضمن شفافية أكبر وفعالية في تسيير عمليات الاستيراد ودعم ديناميكية المقاولاتية في الجزائر.

ودعت الوكالة أصحاب المؤسسات إلى الولوج إلى المنصة الرقمية والتأكد. من استيفاء جميع البيانات والوثائق اللازمة، قصد معالجة طلباتهم في الوقت المناسب وتمكينهم من مباشرة نشاطهم. وفق التنظيمات المعتمدة.