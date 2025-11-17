“ناسدا” تطلق قافلة تحسيسية وإعلامية تحت شعار “أنشئ مؤسستك”

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” - وكالة الجزائر وسط – قافلة تحسيسية وإعلامية على مستوى معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار “أنشئ مؤسستك”.

وذلك في إطار إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية، وحرصا على تعزيز نشر ثقافة المبادرة وإثراء برنامج هذا الحدث الدولي.

وتنطلق القافلة التحسيسية والإعلامية ابتداءً من 17 نوفمبر 2025 ، على مستوى 11 مركزاً من مراكز التكوين والتعليم المهني التابعة لقطاع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” – وكالة الجزائر وسط- لتتواصل فعالياتها إلى غاية نهاية السنة، تحت شعار “أنشئ مؤسستك”.

تأتي هذه المبادرة تجسيدا للاتفاقيات المبرمة بين الوكالة وعدد من معاهد التكوين المهني، على غرار المعهد المتخصص في التكوين المهني الطيب بوسنة بحسين داي، والمعهد المتخصص في التكوين المهني المجاهد المتوفي الهادي جداي ببن عكنون، والمعهد المتخصص في التكوين المهني للأشغال العمومية والبناء بالقبة.

وتهدف القافلة إلى توجيه الطلبة والمتربصين خريجي المعاهد والمراكز الحاملين للأفكار والمشاريع نحو عالم المقاولاتية. مع توفير التأطير الملائم لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مؤسسات اقتصادية قابلة للاستمرار.

وتركز القافلة على التعريف بمزايا جهاز الوكالة والامتيازات المختلفة الموجهة للمتكونين وخريجي المعاهد. بما في ذلك آليات الدعم التمويل، والمتابعة البعدية، إضافة إلى تقديم الاستشارة والمرافقة المتخصصة خلال جميع مراحل تطوير المشروع. كما ستتولى الوكالة دعم خريجي المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لتمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية لإنشاء وإدارة مؤسساتهم المصغرة بنجاح.

وفي إطار مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوكالة، ستتضمن هذه الحملة عرضاً للخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية المخصصة للتسجيل في مراكز تطوير المقاولاتية داخل معاهد التكوين المهني. إضافة إلى المنصة الرقمية المعتمدة للتسجيل قصد الاستفادة من خدمات جهاز الوكالة. ويأتي ذلك بهدف تعزيز سهولة الوصول إلى المعلومة وتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وتؤكد الوكالة الولائية – الجزائر وسط – للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أن هذه القافلة تمثل مبادرة ميدانية فعالة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة المقاولاتية لدى هذه الفئة. وتوسيع مساهمة المؤسسات. المصغرة والمشاريع ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني .