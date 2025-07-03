“ناسدا” تطلق موقع الكتروني جديد

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا)،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، موقعها الإلكتروني الجديد ومنصة رقمية موجهة لتبسيط إجراءات دراسة ملفات توسيع النشاطات. ومتابعتها عن بعد في فائدة اصحاب المشاريع. بما يضمن انسيابية ومرونة أكبر في الوصول إلى المعلومة والخدمات.

وأشرف على حفل الإطلاق، الذي نظم بمقر الوكالة، المدير العام ل”ناسدا”, بلال عشاشة، بحضور الإطار بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة.سندرا صايبي،ممثلة لوزير القطاع، إلى جانب عدد من مديري المؤسسات الاقتصادية وإطارات الوكالة. وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال

ويهدف الموقع الجديد للوكالة “ناسدا” إلى تحسين تجربة المستخدم عبر تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات. من خلال فضاء تفاعلي يتيح لأصحاب المشاريع طرح استفساراتهم وتلقي الشروحات باستخدام “ناسداإيجنت. وهو عميل افتراضي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شهد الموقع تحسينات على مستوى المحتوى القانوني وفضاء الخدمات. أبرزها خدمة “ماي بروجكت”. المخصصة لأصحاب المشاريع الراغبين في توسيع أو تنويع نشاطاتهم.

وتسمح هذه الخدمة بتسجيل الطلبات ومتابعتها عن بعد, مع إشعارات تلقائية في كل مرحلة من مراحل المعالجة.بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان المزيد من الشفافية.

وفي سياق متصل, تم أيضا استحداث منصة جديدة للتكوين عن بعد, تهدف إلى تقديم محتوى تدريبي نوعي لفائدة حاملي المشاريع. من تأطير خبراء متخصصين, مع إمكانية تتبع مراحل التكوين إلى غاية الحصول على الشهادة النهائية إلكترونيا.

وبالمناسبة، أكد المدير العام لـ”ناسدا”.عشاشة. في تصريح للصحافة. أن “الرقمنة تمثل أداة محورية في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتكوين والتمويل والمرافقة”, مشيرا إلى أن “الهدف خلال السنة الجارية هو تمويل نحو 10 آلاف مؤسسة مصغرة. إلى جانب مواصلة إصلاح الجهاز وتحسين أدائه”.

من جهتها. أوضحت صايبي أن إطلاق منصة “ماي بروجكت”. يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة مختلف القطاعات. بهدف تسهيل دراسة الملفات وضمان التبادل الآني للبيانات بين الهيئات المعنية. بمايكرس الشفافية ويحسن الخدمات الموجهة للمواطنين.