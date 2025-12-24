ناسدا: تمويل أزيد من 3500 مشروع

موّلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، أكثر من 3500 مشروع منذ إعادة هيكلة هذا الجهاز في 2024.

وأوضح المدير العام للوكالة، بلال عشاشة، في حوار مع الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بشكل محسوس مع فتح المجال منذ جوان الماضي لخريجي التكوين المهني، مذكرا بأن الوكالة تستهدف إنشاء 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويا.

وتمت في 2024 إعادة هيكلة وكالة “ناسدا” (أنساج سابقا)، وفق مقاربة جديدة ترتكز على أسس اقتصادية محضة، في إطار الرؤية التنموية الشاملة المنتهجة.

وفي هذا الإطار، تم اعتماد نموذج جديد لتسيير المخاطر يقوم على النجاعة، وذلك من خلال تكوين حاملي المشاريع والقيام بالدراسات اللازمة قبل الاستفادة من التمويل.

وفي هذا السياق، أوضح عشاشة أن الوكالة قامت بتكوين 30 ألف مكون. من بينهم 18 ألف تم تكوينهم على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية.

ولدى تطرقه إلى البرامج الأخيرة التي أطلقتها الوكالة “التوطين” و”سمول بزنس هوب”، أبرز المدير العام أهمية هذه المبادرة. في تعزيز النسيج الصناعي الوطني واستبدال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والرفع من نسبة الإدماج.

وفي حصيلة أولية لبرنامج المناولة “سمول بيزنس هوب” الذي يهدف إلى ربط شراكات بين المؤسسات الكبرى والمصغرة. كشف عشاشة. أن البرنامج سجل منذ إطلاقه قبل أسابيع 4562 مؤسسة مصغرة مدرجة وأزيد من 420 مؤسسة كبيرة.

ولدى تطرقه لدور “ناسدا” في تعزيز النسيج الصناعي. لفت المدير العام إلى أن عدد المؤسسات المنشأة في هذا المجال لدى الوكالة بعد إعادة هيكلتها. بلغ 27 بالمائة من محفظة المشاريع الممولة. مقارنة بنسبة 8.8 بالمئة خلال السنوات الأولى من إطلاق الجهاز.