“ناسدا Mag”.. أول مجلة رقمية جزائرية متخصصة في ريادة الأعمال

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “NESDA” عن الإصدار الرسمي للعدد الأول من مجلتها الإلكترونية المتخصصة “ناسدا Mag”. في خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومواكبة التحول الرقمي في الجزائر. لتكون بذلك أول مجلة رقمية متكاملة في مجال المقاولاتية على المستوى الوطني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى إبراز التجارب الريادية الناجحة وتحليل واقع المؤسسات المصغّرة في الجزائر. من خلال محتوى تحليلي ومعرفي يهدف إلى إثراء النقاش حول مستقبل ريادة الأعمال الوطنية. بالإضافة كذلك إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه المقاولين الشباب.

كما تضم المجلة في عددها الأول مجموعة من المواضيع المتنوعة، تشمل حوارات مع رواد أعمال، وتحقيقات حول مشاريع ناشئة. بالإضافة كذلك إلى تغطيات ميدانية لأبرز الفعاليات الاقتصادية والابتكارية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، إلى جانب مقالات تحليلية تتناول قضايا الابتكار والتحول الرقمي.

من جهتها، دعت الوكالة من خلال هذا الإصدار جميع الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى المساهمة في دعم ونشر ثقافة المقاولاتية. ومواصلة تسليط الضوء على قصص الإبداع والإصرار التي تعكس روح المبادرة لدى الشباب الجزائري.

كما يمكن للمهتمين تصفح وتحميل النسخة الكاملة من المجلة عبر الرابط الرسمي للوكالة:

[https://www.nesda.dz/EJournal/View/1](https://www.nesda.dz/EJournal/View/1)

