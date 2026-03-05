“ناسدا” تطلق منصة رقمية مبتكرة للتكوين عن بعد في المقاولاتية

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) منصة رقمية مبتكرة للتكوين عن بعد في مجال المقاولاتية Online CDE.

وهذا بمناسبة مشاركة الوكالة في الملتقى الوطني للتشغيل والمقاولاتية في طبعته الثالثة، المنعقد اليوم الخميس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالعاصمة، من طرف المجلس الأعلى للشباب.

وحسب بيان للوكالة، فإن الهدف من هذه المنصة هو تمكين رواد العمال وتعزيز ثقافة المقاولاتية، في إطار استراتيجية الوكالة الرامية إلى تعميم ثقافة المقاولاتية وتعزيز آليات المرافقة لفائدة حاملي المشاريع في الولايات التي يتوفر بها مركز تطوير المقاولاتية حضوريًا.

وكذا لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، والموظفين والأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة. إضافة إلى أصحاب المهن الحرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة وذوي الحتياجات الخاصة.

وتعَدُّ هذه المنصة فضاًء رقميًا متكاملا يهدف إلى مرافقة أصحاب الأفكار من مرحلة الفكرة إلى غاية تجسيد مشروع قابل للتمويل، من خلال مسار تكويني شامل يمتد إلى 30 ساعة تدريبية.

وبالمناسبة، صّرح المدير العام للوكالة، بلال عشاشة بأن “إطلاق منصة Online CDE يشكل محطة نوعية في مسار رقمنة خدمات الوكالة وتعزيز آليات المرافقة عن بعد.

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة “هو تمكين الشباب وحاملي المشاريع داخل الوطن وخارجه من اكتساب المهارات والأدوات الازمة لإنشاء مؤسسات ناجحة ومستدامة، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم االقتصاد الوطني”.

ودعت الوكالة كافة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنصة:

https://cde.nesda.dz