ناشطة سياسية: “عشت بفرنسا ثلاث سنوات ويعتقدون أن للقبائل جنسية خاصة بهم”

قالت ابتسام حملاوي ناشطة سياسية ومتخصصة في جراحة القلب، إن الخطر المحدق بالجزائر كبير، والفرنسيين يعتبرون منطقة القبائل مستقلة ذاتيا.

وأكدت حملاوي التي نزلت ضيفة على حصة قضية ونقاش اليوم عبر تلفزيون “النهار”، بأنها عملت بمستشفيات فرنسا 3 سنوات،

والسؤال الذي كان يطرح عليها من قبل كبار الأطباء هناك هو “هل أنت جزائرية أم قبائلية؟”، مقتنعين بأن الجزائر شيء

والقبائل شيء آخر، ورغم تأكيدها على أن القبائل والجزائر جزء لا يتجزأ إلا أنهم يرون بأن غير صحيح، وأن القبائل،

جنسية مستقلة عن الجزائرية، محذرة من الإنسياق وراء هذه المخططات والأجندات الخارجية، التي تهدف إلى تقسيم الجزائر على أرض الواقع.