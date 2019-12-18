ناصري:”بلومي الأفضل في تاريخ الجزائر ومحرز أفضل لاعب عربي حاليا”

آشاد النجم الفرنسي “سمير ناصري” بقائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” مُعتبرا إياه أفضل لاعب عربي حاليا.

ناصري قال في تصريحات لقناة الكأس القطرية:”محرز أفضل لاعب عربي حاليا ولخضر بلومي أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية”.

وعن اختياره بين مزاملة الساحر الجزائري أو النجم الدولي المصري محمد صلاح في نفس الفريق اختار ناصري التواجد مع محرز.

وقال:”محرز لأنه جزائري وأفضل طريقة لعبه، أرى انني اتفاهم معه بشكل أفضل فهو لاعب فريق أما صلاح فهو يميل للعب الفردي”.