ناصري:”بلومي الأفضل في تاريخ الجزائر ومحرز أفضل لاعب عربي حاليا”

ناصري قال في تصريحات لقناة الكأس القطرية:”محرز أفضل لاعب عربي حاليا ولخضر بلومي أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية”.

وعن اختياره بين مزاملة الساحر الجزائري أو النجم الدولي المصري محمد صلاح في نفس الفريق اختار ناصري التواجد مع محرز.

وقال:”محرز لأنه جزائري وأفضل طريقة لعبه، أرى انني اتفاهم معه بشكل أفضل فهو لاعب فريق أما صلاح فهو يميل للعب الفردي”.

Former France international Samir Nasri was interviewed by Qatari channel Al Kass and asked a series of questions:

Best Algerian player of all-time? Belloumi

Best Arab player currently? Mahrez

Who would you rather play with, Mahrez or Salah? Mahrezpic.twitter.com/DHosQVFz4D

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) December 18, 2019