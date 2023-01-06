ناصري:”لا أفهم سبب الابقاء على محرز احتياطياً

تحدث نجم المنتخب الفرنسي والمان سيتي، سمير ناصري، عن تألق الدولي الجزائري رياض محرز، في مواجهة فريقه ضد تشلسي.

برسم الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تسجيل محرز هدف الفوز لفريقه المان سيتي.

وتحدث ناصري رفقة محرز بعد نهاية اللقاء لقناة “كنال بلوس”:”ما بين الشوطين قلت لمحرز أنه سيصنع الفارق عند دخوله للميدان”.

وأضاف ناصري: “لا أعلم سبب عدم مشاركة محرز في المباراة أساسي، لم أفهم سبب هذه الاختيارات التكتيكية”.

وأضاف ناصري:”محرز برهن أنه كان يستحق أن يبدأ اللقاء أساسيا، بعد مستواه في المباراة”.