ناصري: أحيي همم نساء ورجال الأمن الوطني على جهودهم لحماية الوطن

هنأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، نساء ورجال الأمن الوطني، بمناسبة العيد الوطني للشرطة، المصادف لـ 22 جويلية من كل سنة.

وجاء في نص تهنئة رئيس مجلس الأمة، والمنشورة على حسابه بمنصة X : “في اليوم الوطني للشرطة، أحيي همم نساء ورجال الأمن الوطني. على عظيم ما بذلوا من جهد في سبيل الذود عن حمى الوطن، وضمان سكينة وامن المواطنين. ليساهموا في بثّ سبل الطمأنينة والاستقرار للجزائر المنتصرة المستبصرة. وأنحني خاشعاً أمام أرواح شهيدات وشهداء الواجب الوطني من الجهاز الشُرطي المكين.”

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