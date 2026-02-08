ناصري: “أفضل تتويج الجزائر بالمونديال على فوز مارسيليا بدوري الأبطال”

أكد الدولي الفرنسي السابق، ذو الأصول الجزائرية، سمير ناصر، أنه يفضل تتويج “الحضر” بكأس العالم، بدلا من فوز ناديه السابق أولمبيك مارسيليا، بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة عبر منصة ” lnstantFoot” الفرنسية، سُئل نجم مانشستر سيتي السابق. عن تفضيله رؤية الجزائر تفوز بكأس العالم، أم ناديه السابق مارسيليا، يتوج بدوري الأبطال. بعد التتويج الوحيد سنة 1993.

ورد ناصري، الذي خاض 41 مباراة مع منتخب فرنسا، منذ أول استدعاء مارس 2007. مسجلا 5 أهداف: “ستكون هذه أول دولة إفريقية تفوز بكأس العالم.. أما بالنسبة لمارسيليا. فقد فزنا بالفعل بدوري أبطال أوروبا، لذا ليس هناك مشكلة.”