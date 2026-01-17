ناصري: إطلاق القمر الصناعي Alsat-3 دليلٌ جديد على تميّز الجزائر وتقدّمها

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت، أن إطلاق القمر الصناعي Alsat-3، دليلٌ جديد على تميّز الجزائر وتقدّمها العلمي والتكنولوجي.

وجاء في تغريدة لرئيس مجلس الأمة، نشرها عبر حسابه الخاص على منصة X. بمناسبة إطلاق القمر الصناعي ALSAT-3: “تهانينا لوطننا الحبيب. بإطلاق القمر الصناعي Alsat-3، دليلٌ جديد على تميّز الجزائر وتقدّمها العلمي والتكنولوجي”.

وأضاف “إنه انتصارٌ آخر يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها بلادُنا تحت قيادة عبد المجيد تبون. رئيس الجمهورية، في مسار بناء الجزائر المنتصرة.”

