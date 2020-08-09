ناصري: إعادة إسكان 184 عائلة منكوبة من زلزال ميلة بعد عشرين يوما

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن 184 عائلة منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة، سيعاد إسكانها بعد عشرين يوما بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان.

وأوضح الوزير خلال معاينته ورشة بناء هذه السكنات رفقة كل من وزيري الموارد المائية أرزقي براقي والأشغال العمومية فاروق شيعلي، بأن سكنات ضمن برنامج إنجاز 600 وحدة عمومية إيجارية بفرجيوة ستخصص لفائدة العائلات المتضررة جراء الزلزال.

وأضاف ناصري، أنه تم إسداء تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين للإسراع في عمليات ربط هذه السكنات بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، خاصة وأن الظرف استثنائي وإعادة إسكان العائلات المنكوبة أولوية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 118 إعانة مالية لفائدة مالكي السكنات التي صنفت من طرف الخبراء ضمن الخانة البرتقالية وتبدو عليها تشققات تسبب فيها الزلزال، مضيفا أن قيمة الإعانة المالية تمنح وفقا لتقارير خبراء وبناء على درجة الأضرار التي لحقت بالسكنات، بالإضافة إلى منح 400 إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي لفائدة عائلات متضررة بفعل الزلزال.