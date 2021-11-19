ناصري: إنجاز مشاريع الطرقات مرتبط بتوفر الإمكانيات المادية

كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، اليوم الخميس، أن قطاعه سيتكفل بمشاريع الطرق المطلوبة عبر مختلف ولايات البلاد. لكن تنفيذها مرهون بتوفر الإمكانيات المادية الضرورية.

وأضاف ناصري خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن عدد الطلبات من كل ولايات الوطن التي تحتاج إلى الطرق وخاصة إزدواجية الطرق قد تزايد. مضيفا أن قطاعه يعمل على إنجاز العديد من البرامج المسطرة في هذا السياق لكن حسب الأولويات والإمكانيات المادية المتوفرة.

وفي رده حول سؤال يتعلق بالتأخير المسجل في عملية دراسة وإنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج ومسيلة، أكد ناصري، أن تسجيل طلبات لدراسة إزدواجية هذا الطريق تم عدة مرات ضمن مختلف قوانين المالية. غير أنها ستأخذ بعين الإعتبار فور توفر الإمكانيات المالية لذلك.

بالمقابل، أشار ناصري إلى تسجيل في إطار السنة المالية 2021، عملية تدعيم هذا الطريق على مسافة 26 كيلومتر. مؤكدا أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40 بالمائة.

كما تحدث ناصري علن أسباب تأخر مشاريع إنجاز الطرقات في ولايات الجنوب ومن بينها الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين تيميمون واوقروت. أرجع الوزير تعطل هذه المشاريع إلى عدم مراعاة النوعية في الإنجاز بالرغم من المبالغ الضخمة المخصصة لها.

وأفاد ناصري أن إستكمال إنجاز هذا الطريق الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 38 بالمائة قد توقف. بسبب توجيهات الهيئات المكلفة بمتابعة ومراقبة الأشغال إذا استوجب الأمر ضرورة تحيين الدراسة الخاصة به.والتي أنجزت سنة 2015 من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية.

كما تطلب الأمر إعادة النظر في نوعية الأشغال الواجب إنجازها بسبب إهتراء الطرقات.

وأكد ناصري، أنه لتلبية هذه الطلبات التقنية، تم إدراج ملحق يحتوي الأشغال التكميلية وقد تمت الموافقة في بداية نوفمبر الجاري على استعمال الرصيد الإيجابي لاعتمادات الدفع التي ستسمح بإعادة انطلاق المشروع في اقرب الاجال.

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