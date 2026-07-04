ناصري: الجزائر المنتصرة تواصل تدعيم استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي متنوع

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيدي الاستقلال والشباب، أن الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تواصل تدعيم استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي قائم على التنويع والإنتاج.

وجاء في تغرية رئيس مجلس الأمة عبر حسابه الخاص “في الذكرى 64 لعيدي الاستقلال والشباب، نستحضر تضحيات الشهداء وصمود الشعب. وتواصل الجزائر المنتصرة بقيادة السيد رئيس الجمهورية تدعيم استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي قائم على التنويع والإنتاج، لبناء تنمية مستدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

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