ناصري: الجزائر بقيادة الرئيس تبون ماضية في اجتثاث الفساد وصون هيبة الدولة

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماضية بصرامة في اجتثاث الفساد وصون هيبة الدولة وحماية المال العام.

ونشر رئيس مجلس الأمة، تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة X، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء فيها. “في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ماضية بصرامة في اجتثاث الفساد وصون هيبة الدولة وحماية المال العام. معركتنا معركة عدالة وشفافية وحوكمة قوية تدعم مسار الجزائر المنتصرة لا مكان فيها للفساد ولا حصانة لأحد فوق القانون”.

