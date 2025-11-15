ناصري: الجزائر تبقى ثابتة على دعمها حتى تسوية القضية الفلسطينية بإنصاف وعدل

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن الجزائر تبقى ثابتة على دعمها حتى تسوية القضية الفلسطينية بانصاف وعدل.

ونشر رئيس مجلس الأمة، عبر حسابه الخاص على منصة X، تغريدة بمناسبة الذكرى الـ 37 لإعلان قيام دولة فلسطين. من الجزائر وجاء فيها “في ذكرى إعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر نستحضر مرحلة حاسمة. في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني فتحت باب الاعتراف بدولته”.

وأضاف “ومن إعلان قيام الدولة إلى إعلان لم الشمل بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تبقى الجزائر ثابتة على دعمها حتى تسوية القضية بإنصاف وعدل”.

