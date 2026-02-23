ناصري: الجزائر تمضي بثبات نحو ترسيخ الإستقلال الإقتصادي

قال رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تمضي بثبات نحو تحقيق الإستقلال الإقتصادي.

وكتب ناصري، في تغريدة على حسابه بموقع إكس بمناسبة ذكرى 24 فيفري: “بمناسبة الذكرى التاريخية المزدوجة 24 فيفري. نؤكد أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. تمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقلال الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل. وتعزيز الإنتاج الوطني. وحماية القدرة الشرائية للمواطن. إنها مسيرة وفاء لتضحيات الأمس وبناء لجزائر قوية مزدهرة”.