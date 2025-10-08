ناصري: الجزائر صوت مدافع عن قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الأربعاء، بمقر المجلس، سافينا كلوديا أماصاري، السفيرة المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، التي أدت له زيارة مجاملة، أين أكد أنّ الجزائر ظلت على الدوام صوتًا مدافعًا عن قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها. مستلهمة في ذلك من تجربتها النضالية ضد الاستعمار الفرنسي. ومتمسكة بمبادئ عدم الانحياز وتسوية النزاعات بالطرق السلمية،

وشكّل اللقاء الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة والستين (63) لانضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة. والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 80 لتأسيس هذه المنظمة، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون المتميزة. التي تجمع الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حيث استعرض رئيس مجلس الامة وسافينا كلوديا أماصاري، السفيرة المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر. عمق الروابط التي تجمع الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة. وهي علاقات توّجت بانضمام الجزائر إلى المنظمة في 8 أكتوبر 1962، بعيد استعادتها استقلالها الوطني. لتصبح منذ ذلك التاريخ فاعلًا دوليًا ملتزمًا بمبادئ السلم والعدالة والتعاون الدولي.

كما أكد ناصري أنّ الجزائر ظلت على الدوام صوتًا مدافعًا عن قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها. مستلهمة في ذلك من تجربتها النضالية ضد الاستعمار الفرنسي. ومتمسكة بمبادئ عدم الانحياز وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهي القيم التي تشكّل جوهر العمل الأممي ومقاصده السامية.

مشيرا إلى مساهمة الجزائر في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين. من خلال دعمها المتواصل للمساعي الأممية في منطقة الساحل الإفريقي وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة. انطلاقا من قناعتها بأن السلم والأمن هما أساس ضمان التطور.

كما جدد تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة داخل هيئة الأمم المتحدة، الداعية إلى إصلاح النظام الأممي. ولا سيما مجلس الأمن، بما يضمن مزيدًا من العدالة والتمثيل المتوازن، ويعكس موازين القوى الجديدة في العالم. معربا أن هذه المواقف تتجلى بوضوح في مواصلة الجزائر دفاعها المبدئي عن القضية الفلسطينية. وحرص الجزائر الراسخ والثابت بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من جهتها، عبّرت سافينا كلوديا أماصاري عن تقديرها العميق لدور الجزائر الريادي والمتقدم داخل منظمة الأمم المتحدة. مشيرةً إلى التعاون البنّاء والمثمر القائم بين الهيئات الأممية والمؤسسات الجزائرية، والذي يتجسّد في مبادرات مشتركة لمكافحة الفقر. وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وحماية البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي. مشيدةً بقدرة الجزائر على ترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج ملموسة تعزز مكانتها كشريك استراتيجي وموثوق للأمم المتحدة.

وأعربت عن إعجابها وفخرها بالجزائر وبالنموذج التنموي الجزائري، مذكرة بأن الجزائر من البلدان القلائل. التي تستثمر عائدات استغلال ثرواتها الطبيعية بما يعود بالنفع على المواطن مضيفة بأن كل المؤشرات الاجتماعية جيدة. وأن الجزائر مثال يحتذى به وقدوة في مجال التربية والحماية الاجتماعية والصحة، وتمثل نموذجًا رائدًا. في التزامها بالقانون الدولي ومبادئ التعاون متعدد الأطراف، ودورها الفاعل في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وهو ما يعكس التناغم بين السياسة الوطنية والمبادئ الأممية، ويعزز الثقة والتقدير الدولي لمواقفها.

في ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والحوار البنّاء بين البرلمان الجزائري ومنظمة الأمم المتحدة في الجزائر. بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالات السلم والأمن، ومواكبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2023-2027. ودعم الإصلاحات الوطنية، حيث عبّر السيد عزوز ناصري عن اعتزاز مجلس الامة بالشراكة القائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). والتي أثمرت برامج تعاون فعّالة في مجال تعزيز قدرات البرلمانيين وتطوير الأداء التشريعي. مرحّبًا باستئناف هذه الشراكة والبناء عليها لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور