ناصري: الرئيس تبون يولي عناية كبيرة للذاكرة الوطنية

أبرز رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للذاكرة الوطنية، مؤكدا انه “جعل من الجزائر الجديدة المنتصرة تهتدى بنور العقيدة النوفمبرية”.

وعبر ناصري، في كلمة له في ختام جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بحضور أعضاء من الحكومة، عن امتنان الجزائر الرسمية والشعبية لتضحيات وبطولات الشهداء والمجاهدات والمجاهدين. لما بذلوه من تضحيات “من أجل تحرير هذا الوطن المفدى في مجابهة استعمار استيطاني. اقترف كل اصناف التعذيب والقتل والإبادة. تضحيات تكللت والحمد لله بنصر مؤزر مبين وتوجت بإدراج اسم الجزائر في سجل الدول المستقلة”.

واضاف،في السياق ذاته، أن رئيس الجمهورية جعل من الجزائر الجديدة المنتصرة تهتدي بنور العقيدة النوفمبرية. فضلا عن ايلائه للذاكرة الوطنية ما تستحقه. “من رعاية ومن كبير اهتمام”.

وأكد رئيس مجلس الأمة أن الاحتفال بالذكرى ال71 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة يعد محطة متجددة للوقوف بفخر وبخشوع. وترحم أمام عظيم التضحيات التي بذلت من طرف المجاهدات والمجاهدين والشهداء.

وبهذه المناسبة وجه ناصري تهانيه إلى الجزائريات والجزائريين. والى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. والى مختلف الأسلاك الأمنية العيون الساهرة على حرمة الوطن وأمن المواطنين.