ناصري: القرارات السيدة والشجاعة لفائدة العمال وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر

أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، بأن الجزائر تشهد تحولات عميقة. تعكس عزم رئيس الجمهورية على تجسيد تعهداته الـ 54 التي مست كل مناحي الحياة الوطنية.

وأشار ناصري إلى أن التزامات رئيس الجمهورية غايتها الوصول بالبلاد إلى التنمية الشاملة والمستدامة. وإعادة بعث قيم العمل كفعل اجتماعي وسلوك واع.

وأكد ناصري بأن القرارات السيدة والشجاعة لفائدة العمال دون تمييز خصوصا ما تعلق بتحسين الأجور والرواتب. واعتماد منحة البطالة وتثمين معاشات المتقاعدين وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر.

كما أورد ناصري بأن الجهود المبذولة في ميدان التشغيل تخرج بلادنا تدريجيا من دائرة الاعتماد على النفط والبترول. إلى إنعاش قطاعات كالفلاحة والصناعة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

وأشار ناصري إلى أن هناك المزيد من الآمال ينتظر تحويلها إلى حقائق. ومنها الارتقاء بوتيرة التشغيل والاستثمار وتشجيع المؤسسات الناشئة.

ودعا ناصري إلى توجيه التكوين نحو التخصصات التي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.