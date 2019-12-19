ناصري: “تتويج الخضر بكأس إفريقيا مستحق وعن جدارة”

الرياضة
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ناصري: “تتويج الخضر بكأس إفريقيا مستحق وعن جدارة”
بقلم أمير بهلول

أشاد اللاعب السابق لنادي “أولمبيك مارسيليا” سمير ناصري، بالمنتخب الوطني الجزائري مؤكدا أنه تابع وبشغف كبير كأس إفريقيا الماضية.

وقال “ناصري” في تصريحات خص بها قناة “الكأس” القطرية: “منذ نهاية الدور الأول أيقنت أن الجزائر مرشحة للتتويج بالكان”.

وأضاف: “حتى المنتخب المغربي كان قويا لكنه خرج مبكرا من المنافسة”.

وتابع: “روح المجموعة صنعت الفارق بالنسبة للمنتخب الجزائري فلم يعد هناك نجم واحد في الفريق مثلما كان سابقا”.

وختم كلامه: “الخضر استحقوا التتويج بكأس إفريقيا وسعدت كثيرا بهذا الإنجاز”.


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