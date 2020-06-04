ناصري: تسليم 3 ٱلاف سكن “LSP” بالعاصمة هذه السنة.. وهذا هو مصير سكنات “باتيجاك”

كشف وزير السكن كمال ناصري، أن ولاية الجزائر العاصمة تعرف حصة هامة من سكنات الاجتماعي التساهمي تقدر بـ 42 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، أنه تم تسليم إلى غاية اليوم 27 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، مضيفا أن 15 ألف وحدة في طور الإنجاز، كاشفا عن تسليم 3 ٱلاف وحدة من هذه الصيغة خلال السنة الجارية.

واشار ناصري، إلى أن العديد من المشاريع السكنية تعرف تأخرا في الإنجاز على غرار مؤسسة “باتيجاك” التي تحصي لوحدها 2358 وحدة سكنية في العاصمة متوقفة على غرار درارية والرغاية، بالاضافة الى مشاريع أخرى بولايتي المسيلة وقسنطينة.

وأضاف ناصري انه نظرا لعدم إنصياع مؤسسة باتيجاك للإعذارات المتتالية يبقى من الضروري الوصول لحل نهائي لهذه الإشكالية لضمان الانتهاء من المشاريع واسترجاع حقوق المستفيدين، مضيفا أن لجوء المستفيدين إلى القضاء هو الحل الأنسب لاسترجاع سكناتهم، كما أن الإدارة تسعى لتعيين مرقيين جدد لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة هي إحدى الحلول التي اقترحتها الوزارة على المستفيدين.

واوضح الوزير أن اللجوء إلى العدالة جاء بسبب التأخير في تسليم السكنات ومحدودية القوانين لأن القضية تجارية.