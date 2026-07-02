ناصري: تعديلات الدستور وقانون الانتخابات أثمرت وستضمن الشفافية والنزاهة في الانتخابات

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص الدستور وقانون الانتخابات أتت بثمارها وهي من ستضمن أكثر شفافية ونزاهة للانتخابات.

وفي تصريح له عقب أداء واجبه الانتخابي بمتوسطة ابن رشد بالدراية في العاصمة، أكد رئيس مجلس الأمة. أنه سعيد بأداء واجبه الوطني والدستوري والأخلاقي كمواطن جزائري لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني. للعهدة الانتخابية 2026-2031.

كما أشار ناصري أن كل الظروف مواتية والتي شهدت تنظيما محكما وهو نتاج التعديلات. التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الدستور وقانون الانتخابات.

وجاء في تصريح رئيس مجلس الأمة “خلال أدائي واجبي الانتخابي لاحظت أن كل الأمور محكمة داخل مكاتب الإقتراع”. مشيدا بالجهدر المبذولة من طرف وزرة الداخلية والجماعات المحلية وكذلك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

داعيا كل الجزائريات و الجزائريين إلى التوجه نحو مراكز الإقتراع وأداء واجبهم الانتخابي، كما وجه رسالة إلى النواب. المنتخبين وأن يكونوا في مستوى ثقة المواطنات والمواطنين.

مؤكدابالقول “نتائج الانتخابات التشريعية تكون من صناديق الإقتراع وليس من جهة أخرى وهذا ما يضفي الشرعية. للنواب المنتخبين”.

وبمناسبة هذا العرس الانتخابي الذي يوافق شهر جويلية وهو شهر الاستقلال والانتصارات، توجه ناصري بأحر التهاني لكل الشعب الجزائري.

كما لم ينسى رئيس مجلس الأمة الفريق الوطني لكرة القدم الذي يخوض غمار المونديال. أين تمنى له كل التوفيق والسداد في هذا المشوار الرياضي العالمي.

هذا وأشاد كذلك بجهود الجماعات المحلية وأسلاك الأمن وعلى رئسها الجيش الوطني الشعبي. كما أشاد بجهود الأسرة الإعلامية.

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