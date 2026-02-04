ناصري: جامع الجزائر معلم وطني يكرّس دور الدين في خدمة الوحدة الوطنية وبناء الوعي

أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح جامع الجزائر، أنه معلم وطني يكرّس دور الدين في خدمة الوحدة الوطنية وبناء الوعي.

ونشر رئيس مجلس الأمة تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة X، بمناسبة الذكرى الثانية لإفتتاح جامع الجزائر. جاء فيها: “بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح جامع الجزائر، هذا الصرح الديني والثقافي والحضاري. نجدد الاعتزاز بمعلم وطني يجسد مرجعية جزائرية أصيلة، قائمة على الوسطية والاعتدال. ويحمل رسالة الإسلام السمحة، ويكرّس دور الدين في خدمة الهوية والوحدة الوطنية وبناء الوعي”.

