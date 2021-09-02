ناصري: “جيبوتي عجبتهم أرضية الميدان.. وماشفتوش الحمّام لي بنيناه” !

أكد مدير ملعب مصطفى تشاكر البليدة أن أرضية الميدان ليست كارثية، مقارنة لما يتم تداوله من طرف وسائل الإعلام –حسبه- مؤكدا إعجاب منتخب النيجر بأرضية الميدان خلال الحصة التدريبية التي أجراها يوم أمس الأربعاء.

وتحدث كمال ناصري في تصريح لقناة النهار اليوم الخميس للدفاع عن نفسه بعد تلقيه وابل من الإنتقاذات من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي وقال:

“أولا مصطلح مصدوم ليس في محله، لأن وضيعة أرضية الميدان ليست كارثية، وأنا لست مبرر، ليست وضعية كارثية، بالأمس منتخب جيبوتي أجرى حصة تدريبية في أحسن الظروف وأعجب بهذه الأرضية، صحيح أن هناك بعض الأماكن المتضررة، وأن بطل إفريقيا يستحق أكثر من هذا الملعب، لكن للأسف الصحافىة الجزائرية لم تتحدث عن تركيب الكراسي بالملعب، وأن الفريق سيأخذ حمامه لأول مرة في المركب”.

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