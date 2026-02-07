ناصري حول ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف: جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم
بقلم نادية بن طاهر
نشر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة X، في ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
وجاء في التغريدة: “في ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، نُذكّر باعتداء استعماري غادر استهدف المدنيين العزّل. وخلّف شهداء أبرياء من الجزائر وتونس. في واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي”.
وأضاف رئيس مجلس الأمة: “جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم. ذكرى خالدة امتزج فيها الدم الجزائري بالتونسي، لتؤكد وحدة المصير والكفاح”.
رابط دائم : https://nhar.tv/peCyH