ناصري حول ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف: جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

نشر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة X، في ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.

وجاء في التغريدة: “في ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، نُذكّر باعتداء استعماري غادر استهدف المدنيين العزّل. وخلّف شهداء أبرياء من الجزائر وتونس. في واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم. ذكرى خالدة امتزج فيها الدم الجزائري بالتونسي، لتؤكد وحدة المصير والكفاح”.