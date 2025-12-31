ناصري: خطاب رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر المنتصرة تمضي على النهج الصحيح

قال عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، إنّ خطاب رئيس الجمهورية، الموجّه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، يؤكد أن الجزائر المنتصرة تمضي على النهج الصحيح.

ونشر رئيس مجلس الأمة عقب خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه. تغريدة عبر حسابه X:”لقد جاء خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام البرلمان صريحا واضحا. حمَل تشخيصًا حكيما للواقع وتثمينًا للإنجازات ورسالةَ أملٍ في المستقبل”.

وأضاف ناصري “الخطاب يؤكد أن الجزائر المنتصرة تمضي على النهج الصحيح نحو أمجادها مستندة إلى إرادة سياسية صادقة. ووحدة وطنية متينة تهون أمامهما كل التحديات”.

