ناصري: دراسة هامة لفك الإختناق المروري.. وفتح طرقات بالعاصمة

قال وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أن الوزارة سجلت مؤخرا دراسة هامة لمخطط حركة المرور لحل معضلة الازدحام المروري على مستوى الجزائر العاصمة.

وأضاف الوزير خلال إجتماع وزاري رفقة والي العاصمة للتخفيف من آثار الإزدحام المروري، أن هناك برنامج ثري ومهم لفك الإختناق المروري على الجزائر العاصمة. وذلك بإطلاق دراسة تهدف إلى مخطط شامل لتخفيف من حركة المرور عبر فتح العديد من الطرق الهامة. خاصة بعد الزحمة المرورية الخانقة التي نشهدها مؤخرا.

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