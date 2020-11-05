ناصري: رفع الرسم الخاص باعتماد الوكلاء العقاريين

كشف وزير السكن كمال ناصري، أنه تم إستحداث وإدراج رسم جديدة على شهادات الإعتماد وشهادات التأهيل والتصنيف المهنيين.

وأضاف الوزير ناصري خلال عرضه لمعطيات القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الرسم الجديد جاء ليتكيف مع مدة صلاحية التأهيل التي أصبحت 5 سنوات بدل 3 سنوات منذ سنة 2014.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد قيمة الطابع الجبائي لاعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء، الأشغال العمومية، الري ، المواصلات السلكية واللاسلكية بقيمة ألفين دينار.

كما تم رفع الرسم الخاص باعتماد الوكلاء العقاريين، حيث حددت تعريفة الرسم للوكيل العقاري بـ 15 ألف دينار بدل 10 آلاف دينار.

وحدد تعريفة الرسم للقائم بإدارة الأملاك العقارية بـ 15 ألف دينار، بدلا من 10 آلاف دينار.

وحددت تعريفة الرسم الخاص بالوسيط العقاري بـ 3 آلاف دينار بدل من 2000 دينار.

ناهيك عن إستحداث رسم جديد خاص باعتماد المرقي العقاري والمقدر بـ 10 آلاف دينار وهو ما يعادل مليون سنتيم.