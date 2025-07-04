ناصري: ستبقى الجزائر سيدة.. وسيقودها الشباب نحو أمجاد جديدة

هنأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب.

وكتب ناصري، على حسابه بمنصة X (تويتر سابقا): “تهاني للأمة الجزائرية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب. 63 عاما على الاستقلال بعد كفاح مرير ونضال كبير ودماء طاهرة روت هذه الأرض فأزهرت جزائر شامخة منتصرة”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “نجدد الوفاء لمبادئ نوفمبر ولتضحيات الشهداء والمجاهدين. وستبقى الجزائر سيدة رائدة موحدة، يقودها الشباب نحو الريادة وأمجاد جديدة”.