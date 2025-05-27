ناصري: ستبقى رسالة الكشافة ممتدة خالدة تنثر غرس نوفمبر

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن رسالة الكشافة ستبقى ممتدة خالدة تنثر غرس نوفمبر وتحصد جزائر منتصرة محصنة بوعي أبنائها.

وجاء في منشور لرئيس مجلس الأمة بمناسبة اليوم الوطني للكشافة الإسلامية. على حسابه في منصة X: “في اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية حاضنة الطليعة. تعود ذكرى الشهيد محمد بوراس والرصيد التاريخي لهذه المدرسة العتيدة التي تخرج منها شهداء ومجاهدون حرروا الجزائر، ووطنيون حافظوا عليها .. ستبقى رسالة الكشافة ممتدة خالدة تنثر غرس نوفمبر وتحصد جزائر منتصرة محصنة بوعي أبنائها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور