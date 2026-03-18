ناصري: ستظل الجزائر منتصرة صلبة بعزيمة قيادتها وإرادة أبنائها

نشر عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، عبر حسابه الخاص على منصة X، تغريدة بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد النصر، 19 مارس.

وجاء في التغريدة “بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد النصر، نستحضر بفخر وعرفان انتصار الشعب الجزائري على الاستعمار. بفضل تضحياته ووحدة صفّه في سبيل الحرية والاستقلال. ستظل الجزائر منتصرة، صلبة بعزيمة قيادتها وإرادة أبنائها، ماضية بثبات نحو مستقبل مزدهر، وفاءً لرسالة الشهداء وتضحياتهم الخالدة.”

