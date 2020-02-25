ناصري: صيغة سكنية جديدة تضمن مليون وحدة سكنية في 2024

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن دخول صيغة سكنية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من الخماسي الثاني من عام 2024.

وأكد ناصري أن “البرنامج السكني الجديد سيضمن إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وسيتم الشروع في التسجيل في البرنامج الجديد هذا ابتداء من الخماسي الثاني من سنة 2024.

وأوضح ناصري أن البرنامج الجديد سيكون مع التجهيزات المرافقة لها بتفضيل سياسة الإعانات.

وأكد أن ” 65 بالمائة من هذا البرنامج موجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا”.

كما أمر وزير السكن بضرورة مضاعفة الجهود بخصوص مجال السكن والتسريع من وتيرة الإنجاز “.

وقال أن “وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية المقدرة حاليا بأكثر من 927 ألف وحدة سكنية، 30 بالمائة منها لم تنطلق بعد”.

وأمر بضمان “إحترام مواعيد تسليم السكنات، خاصة منها مشاريع صيغة البيع بالإيجار”.