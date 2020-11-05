ناصري: قانون المالية 2021 تضمَّن مواصلة تمويل البرامج السكنية واستكمال إنجاز المدن الجديدة  

كشف وزير السكن كمال ناصري، أن مشروع قانون المالية 2021 تضمن مواصلة البرامج السكنية المختلفة، واستكمال إنجاز المدن الجديدة.

وأضاف الوزير ناصري خلال عرض معطيات القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سنة 2021 هي مسار استكمال انجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة والاقطاب الحضرية ممولة من الميزانية الاولى حسب توفر الموارد المالية.

بالإضافة إلى إمتصاص العجز المسجل في السكن الهش وتلبية الطلب على السكن الإجتماعي.

وكذا الحفاظ على استغلال شغل السكن المقدر ب 4.46 والعمل على تخفيضه أكثر، وتشجيع وسائل الإنجاز الوطنية واستعمال مواد البناء المحلية

وتضمن القانون أيضا مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار لتلبية طلبات المكتتبين والسكن الريفي

والتكفل بأشغال الطرقات والشبكات للبرامج السكنية الاولوية للبرامج السكنية المنتهية والتجزئات الاجتماعية

التكفل بالمرافق العمومية على السكنات الجديدة من خلال المرافق الصحية والامن.

وشدد الوزير على تكملة انجاز المدن الجديدة على غرار مدينة سيدي عبد الله وبوينان.

وأشار ناصري إلى أن القطاع إستفاد من 17.484 مليار دينار لميزانية التسيير و232.90 مليار دينار للتجهيز.