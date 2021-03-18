ناصري.. لجنة تفتيش من 120 مهندسا للوقوف على سلامة المنشآت الفنية في بجاية

قال وزير الأشغال العمومية، إن القطاع خصص لجنة تفتيش من 120 مهندسا للوقوف على مخلفات الزلزال ببجاية وجيجل وتيزي وزو.

وأوضح كمال ناصري، اليوم الخميس، على هامش زيارته إلى ولاية بجاية، أن اللجنة ستتأكد من سلامة المنشآت الفنية للميناء والمطار.

وأشار وزير النقل، أن الهزة الأرضية لم تخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.