ناصري: “لست نادما على اختياري اللعب لفرنسا على حساب الجزائر ولكن..”

كشف “سمير ناصري” عن سبب اختياره اللعب مع فرنسا عوض اللعب مع الجزائر مثلما فعل “كريم زياني” و”مراد مغني”.

وقال “ناصري” في تصريحات خص بها قناة “الكأس” القطرية: “لست نادما على اي قرار اتخذته في مسيرتي الكروية”.

وأضاف: “لعبت أول مباراة مع الديّكة وأنا في سن الـ 19 وجاورت نجوم كبيرة مثل فييرا، هنري، تريزيغي، أنيلكا وغيرهم”.

وتابع: “لم ألعب مع الديّكة في بطولة واحدة فقط بل شاركت في مناسبتين في “اليورو”.

وأردف: “في نفس الوقت لم يكن المنتخب الجزائري في ذلك الوقت مثل هذا المنتخب في الوقت الحالي”.

وختم كلامه: “في السابق أو حتى في الوقت الحالي عندما تلعب في منتخب قوي يعزز ذلك مكانتك في الأندية الأوروبية، كما أن وضع اللاعبين الأفارقة متذبذب فهم غير موجودين في شهر جانفي لمشاركتهم في الكان”.