ناصري: مجازر 08 ماي 1945 ستظل جريمة نكراء شاهدة على وحشية الإستعمار

قال عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن مجازر 08 ماي 1945، يوم الذاكرة الوطنية، ستظل هذه الجريمة النكراء شاهدة على وحشية الاستعمار.

وأضاف ناصري في تغريدة له عبر حسابه على منصة X بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة و الذكرى الـ 81 لمجازر 08 ماي 1945.”في الذكرى الـ81 لمجازر 08 ماي 1945، يوم الذاكرة الوطنية. نستحضر بقلوب خاشعة تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن حرية الجزائر وكرامتها.

ستظل هذه الجريمة النكراء شاهدة على وحشية الاستعمار، ومصدر إلهام دائم للأجيال لصون الذاكرة الوطنية والتمسك بقيم السيادة والاستقلال. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”

