ناصري: مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية والواجب البرلماني

قال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تـبون، طريقها نحو التطور والرقي. وقد حققت في ذلك نتائج ايجابية على كافة الأصعدة.

وفي كلمة له عقب تزكيته رئيسا جديدا لمجلس الأمة، خلفا للمجاهد صالح قوجيل، شكر عزوز ناصري رئيس الجمهورية لما أبداه ويبديه من حرص موصول على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم. وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية. فما يوليه سيادته للمؤسسة البرلمانية من رعاية واعتداد، يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي.

وأشار ناصري، إلى أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تـبــون، طريقها نحو التطور والرقي، وقد حققت في ذلك نتائج ايجابية على كافة الأصعدة أضحت ملموسة ميدانيا ولا ينكرها الا جاحد وحاقد.مؤكدا أنه يجب الإنخراط في هذا المسعى الوطني النبيل والزاخـر، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الاصـــــلاح الشامل. والمـتنوع الذي يقوده بكل حكمـة واقـتدار ورشادة، رئيس الجمهورية بـغية بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصاديا في غضون عام 2027 إلى مصاف الاقتصاديات الدولية الناشئة.

وأكد ناصري أن مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية، متعاونا مع المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة، وحريصا على استقرارها. ومنسجما مع ما يكفله الدستور لرئيس الجمهورية من مهام ضمان السير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري. داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية الحقة، والالتزام بالواجب البرلماني السليم والرزين في كل الظروف وفي جميع التصرفات. والتفرغ الكلي للأداء البرلماني المتمثل في اعداد القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة.

كما جدّد ناصري إلتزامه بروح المسؤولية الدستورية، معربا عن عزمه في ترقية وتمتين التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني. والعمل من أجل ترقية الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المتعدد والثنائي الأطراف بالنظر لأهميتها في المنظومة البرلمانية. لإعلاء صوت الجزائر الوفية لعقيدتها الثابتة في احلال السلم والأمن العالميــيــن والتعاون الدولي. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها أم القضايا، القضية الفلسطينية.